Marito e moglie sono cugini: "L'abbiamo scoperto così dopo 10 anni di matrimonio e tre figli insieme. Non lascerò che un po' di sangue distrugga quello che abbiamo creato"

"Fate il test del Dna se non volete sposare vostro cugino per sbaglio! Proprio la mia fortuna. Ora, anche se ci separiamo, siamo legati per la vita perché siamo una famiglia". E' questo l'appello lanciato da una donna americana e diventato virale su TikTok insieme alla sua storia. Celina Quinones, questo il suo nome, vive in Colorado, negli Stati Uniti, e di recente ha fatto una scoperta che non esita a definire "devastante": lei e suo marito sono cugini. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo dieci anni di matrimonio e tre figli, grazie al test del Dna a cui si sono sottoposti dopo che lei ha iniziato a fare alcune ricerche sul suo albero genealogico ed è stata assalita dal dubbio.

