Maria De Filippi lascia la tv? L'appello di Ezio Greggio: «Non devi farlo» (Di mercoledì 29 marzo 2023) La morte di Maurizio Costanzo è stata una grande perdita per il mondo della televisione, per il giornalismo ma soprattutto per i suoi familiari. Maria De Filippi gli è stata accanto negli ultimi trent'anni della sua vita. La conduttrice sta attraversando un momento difficile, le uniche distrazioni sono le sue trasmissioni e la vicinanza del pubblico dal quale percepisce sostegno e vicinanza. Sul suo volto è tangibile quel velo di tristezza e dispiacere che tenta di nascondere a tutti i costi; inoltre in molti hanno segnalato sui social un certo dimagrimento. Sono diverse le voci circa l'addio di Maria De Filippi alla tv, ma sarà davvero così? In una lettera pubblicata da Novella 2000 Ezio Greggio ha rotto il silenzio dimostrando alla padrona di casa di Uomini e Donne grande ...

