Mare fuori, parla il regista tra curiosità, finale alternativo e una rivelazione: “Nessun colpo andato a vuoto” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il regista di Mare fuori, Ivan Silvestrini ha risposto alle numerose domande dei fan su Instagram. Nell’attesa che inizino le riprese di Mare fuori 4, il regista, molto attivo sui social, ha svelato qualche dettaglio e dei retroscena sulla terza stagione andata in onda su Rai 2 e conclusasi la scorsa settimana. Alcuni momenti della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mare fuori: Ciro Ricci tornerà nella prossima stagione? Rosa Ricci muore? Ecco le risposte L’arte in mostra alla Galleria Corsini a Roma Capo Plaza Summer Tour 2019: le date in calendario Ritorno al Futuro: la trilogia arriva in 4K UHD Dove vedere Grazie Ragazzi, streaming gratis Netflix o ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildi, Ivan Silvestrini ha risposto alle numerose domande dei fan su Instagram. Nell’attesa che inizino le riprese di4, il, molto attivo sui social, ha svelato qualche dettaglio e dei retroscena sulla terza stagione andata in onda su Rai 2 e conclusasi la scorsa settimana. Alcuni momenti della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ciro Ricci tornerà nella prossima stagione? Rosa Ricci muore? Ecco le risposte L’arte in mostra alla Galleria Corsini a Roma Capo Plaza Summer Tour 2019: le date in calendario Ritorno al Futuro: la trilogia arriva in 4K UHD Dove vedere Grazie Ragazzi, streaming gratis Netflix o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Ciro Ricci quando tornerà in vita in mare fuori 4 - davcarretta : Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha pr… - lun3fay : @comprooro_ invitiamo sasà a vedere domani mare fuori così la sera lo commenta con noi ?? - iosonobasita_ : no mi perderò il rewatch di mare fuori - Ilariaaas6 : RT @piecur0: carminerosa piecurosa carmine di salvo rosa ricci edit fancam mare fuori #marefuori3 #marefuori massimiliano caiazzo maria esp… -