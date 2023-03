Marco Tombolini promosso Ceo di Fremantle Italia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fremantle annuncia un nuovo assetto aziendale con la promozione di Marco Tombolini a Ceo di Fremantle Italia. Tombolini prenderà in mano il timone di tutte le aree e funzioni dell’azienda. Tombolini, milanese, è Cco di Endemol fino al 2009; nel 2010 assume la carica di managing director di Sony Spagna. Successivamente è d.g. di Toro Media e Talpa Italia. Nel 2018 entra a Fremantle assumendo prima la direzione della divisione Wavy e poi quella di Chief Strategy Officer. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023)annuncia un nuovo assetto aziendale con la promozione dia Ceo diprenderà in mano il timone di tutte le aree e funzioni dell’azienda., milanese, è Cco di Endemol fino al 2009; nel 2010 assume la carica di managing director di Sony Spagna. Successivamente è d.g. di Toro Media e Talpa. Nel 2018 entra aassumendo prima la direzione della divisione Wavy e poi quella di Chief Strategy Officer. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

