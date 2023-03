Marco Franzelli direttore ad interim di Rai Sport (Di mercoledì 29 marzo 2023) La direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi personali. L’amministratore delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il vicedirettore anziano di Rai Sport, Marco Franzelli, direttore ad interim. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) La direttrice di Rai, Alessandra De Stefano, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi personali. L’amministratore delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il viceanziano di Raiad. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

