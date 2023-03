Maratona Milano 2023, Yeman Crippa debutta: record italiano nel mirino? Attesa per Yaremchuk (Di mercoledì 29 marzo 2023) Yeman Crippa è l’uomo più atteso alla Maratona di Milano 2023, che andrà in scena domenica 2 aprile. Il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo continentale sulla mezza distanza, farà il proprio debutto sui 42,195 km. Il fuoriclasse trentino ha scelto la grande classica nel capoluogo lombardo per il proprio esordio, dopo che lo scorso anno divenne il primo italiano a scendere sotto l’ora sulla ‘mezza’ (59:26 a Napoli). L’azzurro sarà chiamato a un esperimento: dovrà capire come gestire lo sforzo e come distribuire le energie, anche se non è un mistero la volontà di provare a insidiare il fresco record italiano firmato da Iliass Aouani un paio di settimane fa (2h07:16 a Barcellona). Si tratta di un test importante per capire se davvero il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023)è l’uomo più atteso alladi, che andrà in scena domenica 2 aprile. Il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo continentale sulla mezza distanza, farà il proprio debutto sui 42,195 km. Il fuoriclasse trentino ha scelto la grande classica nel capoluogo lombardo per il proprio esordio, dopo che lo scorso anno divenne il primoa scendere sotto l’ora sulla ‘mezza’ (59:26 a Napoli). L’azzurro sarà chiamato a un esperimento: dovrà capire come gestire lo sforzo e come distribuire le energie, anche se non è un mistero la volontà di provare a insidiare il frescofirmato da Iliass Aouani un paio di settimane fa (2h07:16 a Barcellona). Si tratta di un test importante per capire se davvero il ...

