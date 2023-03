Maratona di Milano, Crippa all’esordio: “Tanta emozione… non vedo l’ora!” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano – Il conto alla rovescia verso la Enel Milano Marathon sta per terminare: appuntamento per domenica 2 aprile alle ore 9 con l’atteso esordio di Yeman Crippa e con la passione di migliaia di runners. La corsa, organizzata da RCS Sports & Events, presentata a Milano a Palazzo Marino, avrà come protagonisti atleti élite e amatori provenienti da ogni parte del mondo, su un percorso cittadino con partenza e arrivo in corso Venezia. Che rimane, ad oggi, il più veloce sul suolo italiano: le ultime vittorie di Titus Kipruto tra gli uomini in 2h05:05 e di Vivian Kiplagat (al terzo sigillo a Milano) tra le donne in 2h20:18, infatti, hanno confermato la caratura agonistica della manifestazione, che su un diverso percorso nel 2021 ha prodotto i record all-comers di 2h02:57 di Titus Ekiru (Kenya) e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023)– Il conto alla rovescia verso la EnelMarathon sta per terminare: appuntamento per domenica 2 aprile alle ore 9 con l’atteso esordio di Yemane con la passione di migliaia di runners. La corsa, organizzata da RCS Sports & Events, presentata aa Palazzo Marino, avrà come protagonisti atleti élite e amatori provenienti da ogni parte del mondo, su un percorso cittadino con partenza e arrivo in corso Venezia. Che rimane, ad oggi, il più veloce sul suolo italiano: le ultime vittorie di Titus Kipruto tra gli uomini in 2h05:05 e di Vivian Kiplagat (al terzo sigillo a) tra le donne in 2h20:18, infatti, hanno confermato la caratura agonistica della manifestazione, che su un diverso percorso nel 2021 ha prodotto i record all-comers di 2h02:57 di Titus Ekiru (Kenya) e ...

