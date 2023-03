Mara Venier non accetta le scuse e attacca Mediaset: “Pensa che siamo cogl**ni?” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Poche ore fa Mara Venier è tornata sui social e ha parlato di quanto accaduto domenica sul sito ufficiale Mediaset, dove lei e la collega Barbara D’Urso sono state riempite di insulti. Nonostante i vertici Mediaset si siano scusati per il disagio, la conduttrice Rai non sembra credere affatto alla casualità e all’attacco hacker tanto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 marzo 2023) Poche ore faè tornata sui social e ha parlato di quanto accaduto domenica sul sito ufficiale, dove lei e la collega Barbara D’Urso sono state riempite di insulti. Nonostante i verticisi siano scusati per il disagio, la conduttrice Rai non sembra credere affatto alla casualità e all’attacco hacker tanto L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - pvrriIIa : RT @yleniaindenial1: danielle in italia letteralmente trasformata nel meme di mara venier con il telefono in mano a riprendere ogni volta c… - parolacce : #televisione, sull'account #Twitter di #Mediaset appare un messaggio volgare riguardante l’ospitata di… - carinaxlasagna : RT @yleniaindenial1: danielle in italia letteralmente trasformata nel meme di mara venier con il telefono in mano a riprendere ogni volta c… - silentevocii : RT @lnclt_dulac: è iniziata con un tweet su sanremo che volevo scrivere ed finita con me che ho cercato la storia degli scandali di sanremo… -