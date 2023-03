Mara Maionchi e Gabriele Corsi saranno i conduttori di Eurovision Song Contest

(Di mercoledì 29 marzo 2023), come svelato durante la trasmissione “Stasera c’è Cattelan”, il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, ad accompagnare i telespettatori italiani nella “tre giorni di Liverpool” che vede come portabandiera per il nostro Paese Marco Mengoni con una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. I preparativi cominceranno a breve. “Sono un po’ secchione – ha aggiunto il volto del Trio Medusa – non ho iniziato ancora a studiare, ma studio molto. Sono tanti i fan dell’e penso che sia una manifestazione che ha guadagnato molta visibilità. Io mi sono appassionato e le votazioni sono un momento molto figo. E poi è divertente quello che accade sul palco”. Le due semifinali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Al fianco di Gabriele Corsi per commentare #Eurovision2023 ci sarà Mara Maionchi #StaseraCeCattelan - AngelaVillani9 : RT @Simben4: Credo che lui abbia possibilità fisiche e vocali a livello mondiale cit. Mara Maionchi qualche anno fa #Eurovision2023 #marcom… - eleitaliana : RT @classicalball85: Felicissima per Mara Maionchi che commenterà l'Eurovision con Gabriele Corsi - JustShamandalie : RT @Cinguetterai: ?? Quest’anno ad affiancare Gabriel Corsi nel commentare l’#Eurovision2023 ci sarà Mara Maionchi. Lo ha appena annunciato… - bellu_witte : RT @Cinguetterai: ?? Quest’anno ad affiancare Gabriel Corsi nel commentare l’#Eurovision2023 ci sarà Mara Maionchi. Lo ha appena annunciato… -

