Mancini: «Tra le prime sette di A solo la Lazio ha un centravanti italiano»

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini a margine di un evento benefico a Roma ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Di seguito le parole di Mancini: «Tutti i centri sportivi devono avere a disposizione un defibrillatore, credo sia molto importante. Può salvare delle vite» Ripartire con un nuovo ciclo è sempre molto difficile «Devi mettere insieme una squadra capace di amalgamarsi velocemente, poi si giocano più partite in una settimana e non hai nemmeno tempo per lavorare. Ma è così per tutti. Noi abbiamo la vecchia guardia che a detto di molti è vecchia, ma per me non è così. Il problema è che giocano tante partite e quindi quando arrivano, a volte, sono stanchi. Quando però c'è da preparare un evento importante ci sono. Da un anno sto inserendo i giovani, ma il loro problema è che spesso non giocano nemmeno nei ...

