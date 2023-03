Mancini e l’Italia, è davvero finita? Spunta il Conte bis (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roberto Mancini e l’Italia ai ferri corti? Voci sempre più insistenti parlano di imminenti dimissioni da parte del ct con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Per la sua sostituzione torna di moda il nome di Antonio Conte, che riapproderebbe sulla panchina azzurra dopo sette anni. Mancini E l’Italia: SEPARAZIONE IMMINENTE? L’ idillio tra le parti pare essersi concluso. Nonostante la conquista dell’Europeo nel 2021, la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, ma soprattutto le critiche ricevute per la sconfitta contro l’Inghilterra e la vittoria assai poco convincente a Malta,, in occasione delle prime due gare valide per le qualificazioni europee, pare abbiano portato il ct a rivedere la sua posizione in azzurro. Oltrettutto, lui stesso non ha mai nascosto la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Robertoai ferri corti? Voci sempre più insistenti parlano di imminenti dimissioni da parte del ct con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Per la sua sostituzione torna di moda il nome di Antonio, che riapproderebbe sulla panchina azzurra dopo sette anni.: SEPARAZIONE IMMINENTE? L’ idillio tra le parti pare essersi concluso. Nonostante la conquista dell’Europeo nel 2021, la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, ma soprattutto le critiche ricevute per la sconfitta contro l’Inghilterra e la vittoria assai poco convincente a Malta,, in occasione delle prime due gare valide per le qualificazioni europee, pare abbiano portato il ct a rivedere la sua posizione in azzurro. Oltrettutto, lui stesso non ha mai nascosto la ...

