Mamma influencer bersagliata dagli haters: “Il prossimo ti nasce malato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giorgia Mosca e il suo fidanzato, Mirco, sono diventati genitori giovanissimi. Lei aveva solo 16 anni quando il loro primo figlio spegneva la sua prima candelina. Ora, in famiglia, sono dieci: loro, tre maschi e cinque femmine. Quando di bambini ne aveva solo sei, Mosca ha aperto un profilo Instagram con il nickname 6volteMamma. Nel frattempo ha portato avanti altre due gravidanze, tra video e dirette che ha condiviso con la sua community. Oggi il profilo conta 175mila followers, ma è anche preso di mira da moltissimi haters. Uno degli ultimi messaggi carico di cattiveria è: “Finalmente hai capito che devi finirla di fare figli, il prossimo ti esce proprio malato!!!”. Parole che feriscono come lame soprattutto se la Mamma in questione sta attraversando un momento molto delicato con l’ultimo degli 8 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giorgia Mosca e il suo fidanzato, Mirco, sono diventati genitori giovanissimi. Lei aveva solo 16 anni quando il loro primo figlio spegneva la sua prima candelina. Ora, in famiglia, sono dieci: loro, tre maschi e cinque femmine. Quando di bambini ne aveva solo sei, Mosca ha aperto un profilo Instagram con il nickname 6volte. Nel frattempo ha portato avanti altre due gravidanze, tra video e dirette che ha condiviso con la sua community. Oggi il profilo conta 175mila followers, ma è anche preso di mira da moltissimi. Uno degli ultimi messaggi carico di cattiveria è: “Finalmente hai capito che devi finirla di fare figli, ilti esce proprio!!!”. Parole che feriscono come lame soprattutto se lain questione sta attraversando un momento molto delicato con l’ultimo degli 8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vuoiunkiwi : Mamma mia tutti influencer #PrimoAppuntamento - La_LoreDalai : @SusannaCeccardi Che schifo “influencer dei barconi”, si sta giocando il tutto e per tutto e punta davvero in basso… - katiadiluna16 : La primavera 2023 si tinge di nuove sfumature! Shi, il famoso hairstylist di #TikTok, svela le tendenze imperdibili… - occhio_notizie : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina Luchena, è incinta. L'influencer, presto mamma per la seconda volta,… - ilgiornale : L'influencer partenopea è finita di nuovo nel mirino dei follower sia per il ruolo di mamma sia per l'attività sui… -