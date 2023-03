Malta ha accolto un solo migrante nel 2023: il trucchetto per scaricare sull’Italia i soccorsi in mare (Di mercoledì 29 marzo 2023) Malta si gira dall’altra parte sull’emergenza migranti. L’Italia con il governo Meloni è impegnata a rendere il tema centrale e condiviso nell’agenda europea. Ma si trova a fronteggiare un approccio che non a caso il Giornale definisce “scandaloso” da parte dell’isola nel cuore del Mediterraneo tra Sicilia e nord Africa. Dall’inizio dell’anno 2023 Malta ha accolto un solo migrante. Così, tanto per capirci. I numeri sono quelli raccolti dall’Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. “Su 33.982 immigrati via mare nei primi tre mesi dell’anno, circa il 77% è sbarcato sulle nostre coste. In Spagna, separata dal Marocco da poche miglia di mare, ne sono arrivati solo 3852. In Grecia ancora meno, 3216, eppure i porti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023)si gira dall’altra parte sull’emergenza migranti. L’Italia con il governo Meloni è impegnata a rendere il tema centrale e condiviso nell’agenda europea. Ma si trova a fronteggiare un approccio che non a caso il Giornale definisce “scandaloso” da parte dell’isola nel cuore del Mediterraneo tra Sicilia e nord Africa. Dall’inizio dell’annohaun. Così, tanto per capirci. I numeri sono quelli raccolti dall’Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. “Su 33.982 immigrati vianei primi tre mesi dell’anno, circa il 77% è sbarcato sulle nostre coste. In Spagna, separata dal Marocco da poche miglia di, ne sono arrivati3852. In Grecia ancora meno, 3216, eppure i porti ...

