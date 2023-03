Malgioglio rinuncia all’Eurovision 2023: chi lo sostituirà? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il popolare cantautore Cristiano Malgioglio è stato costretto a prendere una decisione cruciale riguardo al suo futuro lavorativo. Da una parte, aveva l’opportunità di continuare a intrattenere il pubblico come giudice del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici 2022, mentre dall’altra, avrebbe potuto partecipare all’Eurovision Song Contest 2023 al fianco di Marco Mengoni, che rappresenterà l’Italia con un brano speciale. Alla fine, Malgioglio ha optato per rimanere nel talent show, scegliendo di non partecipare all’importante competizione musicale internazionale. La notizia è stata confermata dal presentatore Gabriele Corsi durante un gioco a Stasera c’è Cattelan, in cui ha rivelato che Malgioglio non sarà al suo fianco all’Eurovision. La domanda che ora si pone è: chi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il popolare cantautore Cristianoè stato costretto a prendere una decisione cruciale riguardo al suo futuro lavorativo. Da una parte, aveva l’opportunità di continuare a intrattenere il pubblico come giudice del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici 2022, mentre dall’altra, avrebbe potuto partecipareSong Contestal fianco di Marco Mengoni, che rappresenterà l’Italia con un brano speciale. Alla fine,ha optato per rimanere nel talent show, scegliendo di non partecipare all’importante competizione musicale internazionale. La notizia è stata confermata dal presentatore Gabriele Corsi durante un gioco a Stasera c’è Cattelan, in cui ha rivelato chenon sarà al suo fianco. La domanda che ora si pone è: chi ...

