Malesia | coppia ordina del pesce sui social ma quello che arriva è velenoso | lei muore | lui è ricoverato in terapia intensiva

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Unadi anziani di origine malese, 83 anni lei e 84 lui, è stata intossicata dopo aver cucinato le carni di unpalla, una delle specie più velenose al mondo che, se preparato senza conoscerlo e dunque senza seguire una normale procedura, può portare alla morte dopo poche ore. Nelle sue carni è infatti contenuta la tetradotossina, una neurotossina in grado di paralizzare e persino uccidere un umano adulto. I due avevanoto iltramite ie lo scorso sabato mattina, una voltato, la signora aveva provveduto a pulire e cucinarlo. Un’ora dopo il pasto, la donna si è sentita male. Il presidente del comitato per la salute e l’unità di Johor, ha raccontato che la signora ha iniziato a tremare e ad avere difficoltà respiratorie. Dopo un’altra ora, le sue ...

Nonostante l'auto provenga dalla Malesia, è stata ideata da uno studio di design automobilistico ... mentre i motori elettrici erogano 480 cv e 670 Nm di coppia, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h ...