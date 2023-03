Maignan | addio Milan | panico rossonero | una brutta storia di soldi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante le difficoltà di Leao, il prossimo obiettivo di Maldini e Massara è quello di blindare Mikecon il contratto in scadenza nel 2026. Un orizzonte che lascia sereni i dirigenti rossoneri che comunque, come fatto con Tomori e Theo Hernandez, hanno tutta l'intenzione di blindare il numero uno francese. Attualmenteguadagna 2,8 milioni di euro e, secondo Tuttosport, col rinnovo potrebbe arrivare a 4,5/5 milioni netti. Il giocatore è arrivato ao per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro e nel caso in cui alcuni top club europei volessero bussare alla porta rossonera, dovrebbero portare una proposta superiore ai 60 milioni di euro, anche se Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di privarsene. L'infortunio, poi il ritorno in gran stile Un infortunio lungo, quello al polpaccio patito in Nazionale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mchicco : Regole stupide per uno sport in declino: i portieri non potranno più muoversi sulla linea prima di un calcio di rig… - peterkama : Rigore, nuove regole. Il calcio dice basta ai portieri pigliatutto Dalla prossima stagione il numero 1 non potrà pi… - pccpla : RT @calciomercatoit: ?? #Milan, c'è un super #Maignan ma i rossoneri hanno bisogno della #ChampionsLeague per blindarlo #calciomercato ht… - calciomercatoit : ?? #Milan, c'è un super #Maignan ma i rossoneri hanno bisogno della #ChampionsLeague per blindarlo #calciomercato - sportli26181512 : La Francia è pazza di Maignan: la porta dei bleus è sua: due gare, due 8 in pagella: È subito 'Magic Mike' Maignan … -

Sul 'Corriere della Sera', si spiega che al momentosi trova benissimo in rossonero e non pensa all', ma è chiaro che competere per i palcoscenici più importanti sarà elemento non di ...In questa edizione: -salva la Francia, Vlahovic guida la Serbia - Colombo - Mulattieri, i giovani del gol dell'... Fontana stoppa le critiche: 'Completeremo le opere' -a Gianni Minà, ha ...... infatti, il Tottenham avrebbe inseritonella propria lista dei desideri. Lloris, infatti, è legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2024: le chances di undel francese a fine ...

Mike Maignan, "addio Milan": soldi, panico rossonero Liberoquotidiano.it

La sosta per le nazionali ha lasciato in eredità a Stefano Pioli la grana dell’infortunio di Kalulu, ma restituisce al tecnico del Milan due giocatori chiave come Maignan e Leao rigenerati ... o ...Mike Maignan ha conquistato la Francia: dopo l'addio di Hugo Lloris la nazionale ha trovato un nuovo leader per la porta, già amato dai compagni per il suo carisma all'interno dello spogliatoio e per ...