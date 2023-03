“Mai Tai! Ma che Bon!”: la ricetta di un cocktail esotico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è svolta lo scorso 13 marzo Lady Drink, la competizione al femminile dedicata al mondo della miscelazione, regalando molte interessanti suggestioni per i cocktail, soprattutto con l’arrivo della primavera e la voglia di freschezza. A questo proposito, Raffaella Fortunati, la bar lady che ha partecipato alla competizione per Distilleria Nardini, ha presentato un cocktail esotico perfetto per la bella stagione, il Mai Tai! Ma che Bon! Il nome deriva dall’espressione in polinesiano “Mai Tai” che sarebbe “Pazzesco”, tradotto in Veneto “Ma che Bon”. Questa la ricetta: 4,5 cl di Acqua di Cedro Nardini 1 cl di Mandorla Nardini 0.5 cl di Grappa Riserva 3 anni Nardini 0.5 cl di polpa di frutta Passion Fruit Maracuja Naty’s Top Alpex Soda Water Plose Top di Mezzoemezzo Bitter Soda Nardini 3.5 ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è svolta lo scorso 13 marzo Lady Drink, la competizione al femminile dedicata al mondo della miscelazione, regalando molte interessanti suggestioni per i, soprattutto con l’arrivo della primavera e la voglia di freschezza. A questo proposito, Raffaella Fortunati, la bar lady che ha partecipato alla competizione per Distilleria Nardini, ha presentato unperfetto per la bella stagione, il MaiMa cheIl nome deriva dall’espressione in polinesiano “Mai Tai” che sarebbe “Pazzesco”, tradotto in Veneto “Ma che Bon”. Questa la: 4,5 cl di Acqua di Cedro Nardini 1 cl di Mandorla Nardini 0.5 cl di Grappa Riserva 3 anni Nardini 0.5 cl di polpa di frutta Passion Fruit Maracuja Naty’s Top Alpex Soda Water Plose Top di Mezzoemezzo Bitter Soda Nardini 3.5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : “Mai Tai! Ma che Bon!”: la ricetta di un cocktail esotico - LostInAStar : @Arya_chan0097 O Tai e Matt. Dimmi che non hai mai shippato Matt e Tai e mi stai mentendo spudoratamente ???? - Pelo1944Alberto : @NinoCascione1 A me non sembra e non ho mai comprato o tantomeno letto uno di quei giornali. La Tai non è privata m… - HockeySkates3 : @ChrissieM10 @ZfxGaming A Mai Tai in Maui … also please. ?? - strawfed01 : ora ho voglia di un mai tai -