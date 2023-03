Maccabi-Olimpia Milano in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Maccabi-Olimpia Milano, sfida valida come trentaduesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Messina hanno perso malamente contro l’Efes, dicendo quasi addio alle già pochissime possibilità di qualificarsi ai playoff. Di fronte, invece, la squadra che ai playoff si è avvicinata in maniera considerevole, strapazzando la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:05 di giovedì 30 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Maccabi-Olimpia Milano di Eurolega. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come trentaduesima giornata dell’di. Gli uomini di coach Messina hanno perso malamente contro l’Efes, dicendo quasi addio alle già pochissime possibilità di qualificarsi ai playoff. Di fronte, invece, la squadra che ai playoff si è avvicinata in maniera considerevole, strapazzando la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:05 di giovedì 30 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA ...

