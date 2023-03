“Ma dai, quindi è vero”. Antonella Elia, la clamorosa notizia che si aspettava da tempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tra le pagine di gossip gira sempre più la notizia di un possibile nuovo matrimonio, a breve, tra una nota coppia appartenente al mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni è stata prestata particolare attenzione per i due, in particolar modo durante la loro partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island. Nonostante il percorso burrascoso all’interno del reality, i due sono riusciti a ritrovare la serenità una volta usciti. Parliamo di Antonella Elia e del fidanzato Pietro Delle Piane, che nel 2020 presero parte al programma. La storia d’amore tra i due ha sempre avuto alti e bassi, come dichiarato dagli stessi Antonella e Pietro. La loro partecipazione al programma, nella versione Vip, pare però che abbia apportato una svolta all’interno delle loro vite. Tanto che in questi ultimi anni appaiono sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tra le pagine di gossip gira sempre più ladi un possibile nuovo matrimonio, a breve, tra una nota coppia appartenente al mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni è stata prestata particolare attenzione per i due, in particolar modo durante la loro partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island. Nonostante il percorso burrascoso all’interno del reality, i due sono riusciti a ritrovare la serenità una volta usciti. Parliamo die del fidanzato Pietro Delle Piane, che nel 2020 presero parte al programma. La storia d’amore tra i due ha sempre avuto alti e bassi, come dichiarato dagli stessie Pietro. La loro partecipazione al programma, nella versione Vip, pare però che abbia apportato una svolta all’interno delle loro vite. Tanto che in questi ultimi anni appaiono sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il Fake Quotidiano oggi intitola che Putin apre al piano di Xi (che prevede il rispetto della sovranità per tutti i… - stanzaselvaggia : Ma quindi abbiamo trilioni di tweet di giornalistoni (cit.) ed editoriali sul lapsus Matteotti/Andreotti di Giusep… - elpepito_78 : @HerrGlanz @channelone_rus Quindi hai smontato tutte le puttanate dette dai russi? - Biagio735 : @CatySegatori Certo ! La mia sarà esplosa almeno tre volte! Ma dai! Comunque per la cronaca se guardate BENE il vid… - traumnoveIIe : @AirinVein Il disgusto che prova OP per le donne bisessuali (e quindi che sono nella sua testa “rovinate” dai rappo… -