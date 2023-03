“Ma che roba…”. Il video dal GF Vip: cosa facevano Edoardo e Oriana durante lo scontro tra Antonella e Micol (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lunedì 27 marzo è andata in onda un’altra puntata del GF Vip 7. Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno dovuto abbandonare la casa, mentre Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon sono stati proclamai finalisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due vanno a unirsi a Oriana, Micol e Giaele. In nomination sono finiti Alberto De Pisis, che clamorosamente ha vinto il televoto contro Luca Onestini e Milena Miconi. durante la nuova puntata del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha avuto un duro scontro con Micol Incorvaia. Dieci giorni fa la fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata eliminata dalla casa ma è tornata nella casa per un nuovo scontro con una delle sue ‘nemiche’. Leggi anche: “Ora ve lo dico io…”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lunedì 27 marzo è andata in onda un’altra puntata del GF Vip 7. Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno dovuto abbandonare la casa, mentreTavassi e Nikita Pelizon sono stati proclamai finalisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due vanno a unirsi ae Giaele. In nomination sono finiti Alberto De Pisis, che clamorosamente ha vinto il televoto contro Luca Onestini e Milena Miconi.la nuova puntata del GF Vip 7Fiordelisi ha avuto un duroconIncorvaia. Dieci giorni fa la fidanzata diDonnamaria è stata eliminata dalla casa ma è tornata nella casa per un nuovocon una delle sue ‘nemiche’. Leggi anche: “Ora ve lo dico io…”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Ora #Lollobrigida sul vino: “Cercheremo di AFFRONTARE il vino nella sua complessità. Il vino è un prodotto fondamen… - mentecritica : Stamattina sono venuti in tre a potare il mio ciliegio. Uno dei suoi rami principali era cresciuto e toglieva luce… - Gitro77 : Vi ricordo che la @cgilnazionale di Landini è questa roba qui. Dovrebbe fare la stessa fine dello straccio blu che… - GigiAdinolfi : RT @Zerovirgola2: Prima del caso #Mannocchi,il teatrino di far passare #Travaglio come un mostro insensibile era già stato messo in atto qu… - dedderico : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Ho letto che in Inghilterra stanno riscrivendo i romanzi di Agatha Christie togliendo i termini considerati of… -

Calcio e film in streaming: 5mila euro di multa e trasmissioni interrotte per chi usa siti illegali ... terabyte di roba diligentemente archiviata Ora ci costeranno caro " se abbiamo preso quelle opere in modo illecito: 5 mila euro, il quintuplo rispetto a prima. Sono le due principali novità che ... Claudia Gerini, la denuncia: "Lobby delle donne", trema il mondo dello spettacolo Nella stessa estate ho fatto Roba da ricchi di Sergio Corbucci. Poco dopo ho cominciato in tv Non è la Rai. Ma l'Italia, lo sappiamo, è un Paese senza memoria, sembra sempre che non hai fatto niente'. A Milano i ristoranti cinesi sono le nuove osterie Ripensi al ristoratore milanese e al suo tono: ci sono volute generazioni di sangue meneghino per quell'antipatia lì, non è una roba che si improvvisa. Non fai in tempo a chiedere all'amica dall'... ... terabyte didiligentemente archiviata Ora ci costeranno caro " se abbiamo preso quelle opere in modo illecito: 5 mila euro, il quintuplo rispetto a prima. Sono le due principali novità...Nella stessa estate ho fattoda ricchi di Sergio Corbucci. Poco dopo ho cominciato in tv Non è la Rai. Ma l'Italia, lo sappiamo, è un Paese senza memoria, sembra semprenon hai fatto niente'.Ripensi al ristoratore milanese e al suo tono: ci sono volute generazioni di sangue meneghino per quell'antipatia lì, non è unasi improvvisa. Non fai in tempo a chiedere all'amica dall'...