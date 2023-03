Lutto per il calcio campano, è morto Carmine Tascone (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una brutta notizia per tutti gli amanti di calcio dell’interland napoletano, all’età di 86 anni è infatti scomparso Carmine Tascone. Ex allenatore e talent scout, da tempo lottava contro una malattia, ma si è arreso nelle scorse ore. Dopo aver iniziato la carriera da calciatore come attaccante, si era dedicato giovanissimo alla carriera da tecnico, guidando numerosissime formazioni campane (l’ultima era stata l’Afragolese, ndr). Dopodiché si era dedicato alla ruolo da talent scout, scoprendo numerosissimi campioni: tra cui Bruscolotti, Ferrara, Cannavaro e D’Ambrosio, esterno dell’Inter e in passato in Nazionale. D’Ambrosio era uno dei talenti allevati nella scuola calcio Damiano Promotion, l’orgoglio di Carmine Tascone e di suo figlio Massimiliano, vincitori di due titoli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una brutta notizia per tutti gli amanti didell’interland napoletano, all’età di 86 anni è infatti scomparso. Ex allenatore e talent scout, da tempo lottava contro una malattia, ma si è arreso nelle scorse ore. Dopo aver iniziato la carriera da calciatore come attaccante, si era dedicato giovanissimo alla carriera da tecnico, guidando numerosissime formazioni campane (l’ultima era stata l’Afragolese, ndr). Dopodiché si era dedicato alla ruolo da talent scout, scoprendo numerosissimi campioni: tra cui Bruscolotti, Ferrara, Cannavaro e D’Ambrosio, esterno dell’Inter e in passato in Nazionale. D’Ambrosio era uno dei talenti allevati nella scuolaDamiano Promotion, l’orgoglio die di suo figlio Massimiliano, vincitori di due titoli ...

