Lutto per il calcio campano: è morto Carmine Tascone (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il calcio campano è in Lutto: l’ex giocatore ed allenatore Carmine Tascone è morto all’età di 86 anni dopo un lunga malattia. Carmine Tascone è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilè in: l’ex giocatore ed allenatoreall’età di 86 anni dopo un lunga malattia.è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Altro lavoratore: Sant’Ilario in lutto per l’improvvisa scomparsa di Stefano Braglia, avvenuta all’età di 55 anni. L’uomo,… - CalcioNapoli24 : - infoitcultura : Lutto per il calcio campano, è morto Carmine Tascone - Spazio_Napoli : Lutto per il calcio campano, è morto Carmine Tascone - cronaca_di_ieri : 17/03/23 SAVONA (SV) - Lutto per le comunità loanese e borghettina, che piangono la scomparsa del dottor Giuseppe… -