Lutto inaspettato a Buckingham Palace | l' ultimo saluto di Re Carlo III e Camilla

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Arriva la notizia inaspettata che sconvolge il ReIII e la regina consorte: un triste giorno aIn questo momento il primogenito della Regina Elisabetta si sta occupando di tutti i preparativi per la sua incoronazione, che si terrà nella prima settimana di maggio. Inaspettatamente Redeve fare i conti anche con l’improvvisa venuta di suo figlio Harry a Londra. Dopo aver ti buttato con il suo libro, il re ha deciso di sfrattare il suo secondogenito da Frogmore Cottage, l’unica residenza che i duchi di Sussex avevano ancora in Inghilterra. Di tutta risposta Harry non solo non risponde all’invito ufficiale che ha ricevuto per l’incoronazione di suo padre, ma fa sapere tramite il suo ufficio stampa che accetterà di partecipare solamente ad alcune condizioni: i suoi ...