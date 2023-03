L’uovo di Pasqua di Carlo Cracco ha preso forma nell’Isola: lo stampo realizzato a Suisio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Suisio. L’uovo di cioccolato realizzato da Carlo Cracco per l’ormai prossima Pasqua ha preso (letteralmente) forma nell’Isola Bergamasca. Il pluristellato Chef si è infatti affidato alla Pavoni Italia di Suisio (macchine e attrezzature per l’arte bianca e la ristorazione) per la progettazione di un originale stampo dalla duplice funzione: realizzazione del guscio in cioccolato delL’uovo e protezione del prodotto finito. Un video pubblicato sui social e sul canale YouTube di Pavoni Italia (clicca qui) girato in Galleria e al Ristorante Cracco, che vede protagonista lo stampo termoformato per uova di Pasqua “Ramses ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023)di cioccolatodaper l’ormai prossimaha(letteralmente)Bergamasca. Il pluristellato Chef si è infatti affidato alla Pavoni Italia di(macchine e attrezzature per l’arte bianca e la ristorazione) per la progettazione di un originaledalla duplice funzione: realizzazione del guscio in cioccolato dele protezione del prodotto finito. Un video pubblicato sui social e sul canale YouTube di Pavoni Italia (clicca qui) girato in Galleria e al Ristorante, che vede protagonista lotermoto per uova di“Ramses ...

Tassa soggiorno e Tari più care: non la prendono bene gli albergatori "Si prepara una Pasqua davvero amara per le imprese alberghiere fiorentine. La '... La 'sorpresa' nel nostro uovo stavolta la ha messa ... da un lato la stangata sulla tassa di soggiorno, dall'altro l'... A Napoli uovo di Pasqua gigante, dedicato a Troisi e allo scudetto È dedicato a Massimo Troisi e allo scudetto del Napoli l'uovo gigante della Fabbrica di Cioccolato Gay - Odin. Un omaggio all'attore, regista, poeta e sceneggiatore che il 19 febbraio 2023 avrebbe compiuto 70 ma anche - con una 'eruzione' del Vesuvio - al ... Scudetto, a Napoli sale l'emozione: ecco cosa sta accadendo ...cioccolato artigianale Gay - Odin ha realizzato un uovo di Pasqua ... a riprodurre a mano libera sulla superficie dell'uovo il ... È servita una settimana di lavoro per completare l'opera. Ma il risultato ... "Si prepara unadavvero amara per le imprese alberghiere fiorentine. La '... La 'sorpresa' nel nostrostavolta la ha messa ... da un lato la stangata sulla tassa di soggiorno, dall'altro'...È dedicato a Massimo Troisi e allo scudetto del Napoligigante della Fabbrica di Cioccolato Gay - Odin. Un omaggio all'attore, regista, poeta e sceneggiatore che il 19 febbraio 2023 avrebbe compiuto 70 ma anche - con una 'eruzione' del Vesuvio - al ......cioccolato artigianale Gay - Odin ha realizzato undi... a riprodurre a mano libera sulla superficie dell'il ... È servita una settimana di lavoro per completare'opera. Ma il risultato ... Uovo di Pasqua fatto in casa: la ricetta per prepararlo alla ... Cookist