L' Unione europea sceglie Cfi per far crescere le imprese sociali

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Rafforzare e far, in tutta Italia, cinquantain forma cooperativa: è questo l'obiettivo del progetto Small2big promosso da Cfi-Cooperazione finanza impresa. Il progetto Small2big è stato scelto e co-finanziato dall'– Grant Agreement n. 101101757 – per realizzare gli obiettivi previsti dalla call of proposal 'Transaction costs to support social finance intermediaries' a valere sull'n social fund+ 2022, con la quale la Commissionesi propone di incentivare lo sviluppo del mercato finanziario dellee ridurre i costi di transazione nell'accesso al capitale di rischio per quelle di minore dimensione. Il piano è stato presentato oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Gli oppositori allo stadio #Milan nell’area #LaMaura sono arrivati a denunciare all’Unione Europea un progetto nemm… - rulajebreal : La Scozia diventa la prima nazione democratica ad avere un leader musulmano. Il partito pro-indipendenza europeista… - MarcoFattorini : I migranti bloccati in Libia mentre tentano di raggiungere l’Europa vengono sistematicamente torturati e costretti… - salvato71848191 : RUSSIA MINACCIA LA SVEZIA questa guerra può finire in due modi O lUkraina si arrende o l’unione eu… - VALERIOBELLO89 : @Deputatipd @amendolaenzo L'accozzaglia di sinistra vuole a tutti i costi il cappio degli usurai dell'unione Europe… -

E sono serviti ben sei anni , prima che nelle scorse ore l'si esprimesse in via definitiva a favore del "brand" italiano, dopo una prima vittoria degli imprenditori bulgari. Si è ...Puntando i piedi un po' all'ultimo minuto, la Germania è riuscita a far accettare dall'gli e - fuel come soluzione alternativa alle vetture elettriche a partire dal 2035. Ma come si producono esattamente questi combustibili sintetici E come si comportano le auto che li ...... finanziamenti, agevolazioni o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. Durante lo stesso periodo si ...

Migranti, l'Europa che costruisce muri invece di ponti Valigia Blu

Il progetto Small2big è stato scelto e co-finanziato dall’Unione europea – Grant Agreement n. 101101757 – per realizzare gli obiettivi previsti dalla call of proposal ‘Transaction costs to support ...L’oblio oncologico è un diritto che non è ancora riconosciuto in Italia. Una persona guarita dal tumore continua ad avere problemi pratici come pratiche di lavoro, mutui, l’accesso ai servizi bancari, ...