L’unica biblioteca per le donne in Afghanistan chiude | “Troppe minacce”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ha chiuso definitivamente i battenti a Kabul, dopo le continuee vessazioni dei talebani,per lein. Lo scrive l’agenzia spagnola Efe, ricordando l’importanza rivestita da questo centro culturale che ha permesso oltre al prestito di libri anche la possibilità di frequentare laboratori didattici. “La nostra battaglia è quella della penna contro le armi”, ha commentato una delle sue fondatrici, Laila Basim, nel mirino del regime afghano per il suo attivismo.Considerata una delle ultime roccaforti di cultura e libertà rimaste a Kabul laZan è stata costretta ad abbassare le serrande lo scorso 13 marzo. Zan significa “donna” in dari, il dialetto persiano che circa il 40% degli afghani usa come lingua madre. “Quando è scomparsa ...