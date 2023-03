L' ultimo sfregio alle vittime

(Di mercoledì 29 marzo 2023) È un verdetto tombale, senza speranze, freddo come il marmo dei sepolcri dove riposano lo statista Aldo Moro, il commissario Luigi Calabresi, il generale Enrico Galvaligi e tanti altri servitori dello Stato abbattuti dalla furia nichilista del piombo rosso

È stata bruciata la corona di alloro posta lo scorso 10 febbraio, Giorno del Ricordo, per commemorare delle vittime delle Foibe in largo Martiri delle Foibe-Norma Cossetto a Chieti Scalo. (ANSA) ...Saranno ragazzini annoiati, saranno ragazzini poco memori delle norme della buona educazione. Cambia l’ordine degli addendi, ma il risultato resta il medesimo. E’ l’idiozia a farla da padrone (anche) ...