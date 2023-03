L'ultimo capitolo del sodalizio tra Woolrich e Fantastudio, dedicato all'empowerment femminile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Essere donna oggi, cantava nel 1992 la band Elio e le Storie Tese, scherzando sul significato dell’indipendenza femminile. Ma l’evento che si è tenuto ieri a Milano nello store Woolrich di corso Venezia, “Being a Woman Today” era tutt’altro che ironico, bensì un momento per riflettere e rivendicare per tutte le donne libertà di esprimersi, raccontarsi e seguire le proprie passioni. “Being a Woman Today”: le protagoniste guarda le foto Leggi anche › Donne in magistratura, 60 anni di traguardi ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Essere donna oggi, cantava nel 1992 la band Elio e le Storie Tese, scherzando sul significato dell’indipendenza. Ma l’evento che si è tenuto ieri a Milano nello storedi corso Venezia, “Being a Woman Today” era tutt’altro che ironico, bensì un momento per riflettere e rivendicare per tutte le donne libertà di esprimersi, raccontarsi e seguire le proprie passioni. “Being a Woman Today”: le protagoniste guarda le foto Leggi anche › Donne in magistratura, 60 anni di traguardi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo uno spazio importante dedicato alla letteratura. Ospiteremo Daniel Pennac, con il romanzo… - AUTOilmensile : La nuova Revuelto è l'ultimo capitolo di una lunga tradizione di Lambo V12, che affonda le sue radici nella mitica… - toscanalibri : Giardini di #Firenze, l’ultimo capitolo della monumentale opera di Angiolo Pucci. Se ne parla in #biblioteca… - Raxam__ : Domani mattina ultimo capitolo di Given aiuto - inukag_ : Domani esce l'ultimo capitolo di given e non so come mi sento al riguardo so solo che sto da stamattina a cercare q… -