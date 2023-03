L’ultima innocenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Libertà d’invenzione – quando parla di sé – e divieto d’inventare – quando racconta fatti realmente accaduti con persone dalle biografie così strampalate da sembrare verosimili. Sono le “regole” del protagonista di questo libro con cui Emiliano Morreale fa il suo esordio nell’opera narrativa. Per l’occasione, si trasforma – ma probabilmente lo è sempre stato – in un appassionato frequentatore di sale d’essai periferiche e leggendarie come il Cinema Lubitsch di Palermo, in un archivista di una cineteca romana e in uno studioso e professore in sedi universitarie di provincia. Guarda e ci fa guardare il tutto da lontano e poi da vicino, persino vicinissimo, come se fosse una telecamera che inquadra, restringe, allarga e mette a fuoco, includendo, allontanando, attraendo di nuovo per finire con l’escludere e coinvolgere ancora, facendoci capire che tutto, in realtà, sta insieme e ogni cosa ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Libertà d’invenzione – quando parla di sé – e divieto d’inventare – quando racconta fatti realmente accaduti con persone dalle biografie così strampalate da sembrare verosimili. Sono le “regole” del protagonista di questo libro con cui Emiliano Morreale fa il suo esordio nell’opera narrativa. Per l’occasione, si trasforma – ma probabilmente lo è sempre stato – in un appassionato frequentatore di sale d’essai periferiche e leggendarie come il Cinema Lubitsch di Palermo, in un archivista di una cineteca romana e in uno studioso e professore in sedi universitarie di provincia. Guarda e ci fa guardare il tutto da lontano e poi da vicino, persino vicinissimo, come se fosse una telecamera che inquadra, restringe, allarga e mette a fuoco, includendo, allontanando, attraendo di nuovo per finire con l’escludere e coinvolgere ancora, facendoci capire che tutto, in realtà, sta insieme e ogni cosa ...

