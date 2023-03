Lukaku presente in Germania-Belgio: il gol e qualche passo avanti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anche Germania-Belgio ha visto tra i suoi protagonisti Romelu Lukaku. Il belga ha trovato un altro gol e ha mostrato qualche miglioramento anche nel gioco. ALTRO GOL – Lukaku ci ha preso gusto. O almeno così sperano i tifosi dell’Inter. Dopo la tripletta contro la Svezia, il centravanti si è ripetuto nell’amichevole con la Germania. Un altro gol, per un chiaro segnale di crescita e presenza spedito a Inzaghi. Non è ancora quello che si ricordano i tifosi dell’Inter, ma la strada sembra finalmente quella giusta. SEGNALI DI CRESCITA – Contro la Svezia Lukaku non aveva fatto molto a parte i gol. Un merito non da poco, sia chiaro. Ma per il resto ha giocato una partita con molti errori, soffrendo anche parecchio gli anticipi dei difensori. I gol però, si ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ancheha visto tra i suoi protagonisti Romelu. Il belga ha trovato un altro gol e ha mostratomiglioramento anche nel gioco. ALTRO GOL –ci ha preso gusto. O almeno così sperano i tifosi dell’Inter. Dopo la tripletta contro la Svezia, il centrsi è ripetuto nell’amichevole con la. Un altro gol, per un chiaro segnale di crescita e presenza spedito a Inzaghi. Non è ancora quello che si ricordano i tifosi dell’Inter, ma la strada sembra finalmente quella giusta. SEGNALI DI CRESCITA – Contro la Svezianon aveva fatto molto a parte i gol. Un merito non da poco, sia chiaro. Ma per il resto ha giocato una partita con molti errori, soffrendo anche parecchio gli anticipi dei difensori. I gol però, si ...

