Luis Enrique: «Vorrei allenare in Premier League» (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ex commissario tecnico della nazionale spagnola, Luis Enrique, è stato intervistato da Ser Gijòn, un programma televisivo di Cadena Ser. L’allenatore torna a parlare in via ufficiale dopo l’eliminazione al Mondiale in Qatar. L’intervista è stata condotta dopo la brutta sconfitta della Spagna di Luis de la Fuente contro la Scozia: «L’intervista dopo la sconfitta della nazionale sembra fatta di proposito, ma ciò non può essere più lontano dalla verità. Da quando è finito il Mondiale, non ho letto né la stampa spagnola né ho guardato partite spagnole su internet. Solo stampa inglese e poco altro. Non ho visto nessuno dei due match. Normale che le cose oggi siano diverse. Ogni allenatore ha il suo percorso ed è logico che sia così». Luis Enrique parla del suo futuro: «Vorrei ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ex commissario tecnico della nazionale spagnola,, è stato intervistato da Ser Gijòn, un programma televisivo di Cadena Ser. L’allenatore torna a parlare in via ufficiale dopo l’eliminazione al Mondiale in Qatar. L’intervista è stata condotta dopo la brutta sconfitta della Spagna dide la Fuente contro la Scozia: «L’intervista dopo la sconfitta della nazionale sembra fatta di proposito, ma ciò non può essere più lontano dalla verità. Da quando è finito il Mondiale, non ho letto né la stampa spagnola né ho guardato partite spagnole su internet. Solo stampa inglese e poco altro. Non ho visto nessuno dei due match. Normale che le cose oggi siano diverse. Ogni allenatore ha il suo percorso ed è logico che sia così».parla del suo futuro: «...

