Luigi Lovaglio resta a d di Mps | presidenza a Nicola Maione

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ricandida l'attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio e comunica la propria volontà di proporre all'assemblea di Mps la nomina di Nicola Maione alla carica di presidente del futuro Cda. Lo Stato italiano detiene il 64,23 per cento delle azioni della banca. Maione, nuovo ingresso, è già stato a capo dell'Enac.

