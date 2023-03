(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il regolamento UE entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Leggi l'articolo originale qui . Il contenuto degli articoli di Euractiv è indipendente dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiscoveryIT : Tony continua a dirigere la sua squadra ma un problema con una pompa dell'acqua blocca il lavoro. Intanto, Fred mig… - camcom_pno : RT @regionepiemonte: Semplificare le pratiche #edilizie attraverso il nuovo strumento telematico #MUDE Open: operativo dal 17 aprile consen… - CCIAA_Salerno : Disponibile il nuovo strumento online per gli adempimenti al #Registroimprese. Accesso gratuito, anche da mobile, p… - milanomagazine : La fase di test di un nuovo strumento, lo Street hive, che potrebbe dare un contributo alla costruzione del “gemell… - EURACTIVItalia : L’UE ha un nuovo strumento per combattere le interferenze straniere -

La Lituania, quindi, è stata una forte sostenitrice del. Il ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis lo ha definito uno'per impedire ai dittatori di intimidire l'UE con ...E questofermento si riversa anche nella letteratura. Prunetti fa alcuni esempi. Il Booker ... come accade nella maggior parte dei casi, ma loro stessi a vivere il racconto come unodi ...... organizzati con unlayout e la 'Terrazza Marche' per ospitare degustazioni ed eventi, grande attenzione sarà assicurata al tema dell'enoturismo qualeinnovativo di attrazione nelle ...

Avezzano, approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento ... Comune di Avezzano

Busia sottolinea anche gli aspetti positivi del nuovo Codice: "Con la gestione interamente digitale ... il rafforzamento della "vigilanza collaborativa, uno dei più efficaci strumenti di prevenzione ..."È indispensabile ripensare ora un nuovo modello di agricoltura che si serva anche dell'intelligenza artificiale. Ma per farlo serve che gli agricoltori siano dotati di strumenti culturali diversi, di ...