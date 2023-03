"L'Ue decida sulla maternità surrogata e costringa l'Italia a fare chiarezza" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il tema della maternità surrogata è troppo delicato per essere gestito dagli Stati. Ne è convinto il sindaco di Milano Beppe Sala, oggi al Parlamento europeo per partecipare alla conferenza dal titolo "La repressione... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il tema dellaè troppo delicato per essere gestito dagli Stati. Ne è convinto il sindaco di Milano Beppe Sala, oggi al Parlamento europeo per partecipare alla conferenza dal titolo "La repressione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Tramite le colonne del - THE_GIF_2 : @GuessFire37 @zaiapresidente Lasciate che il vostro dio decida sulla vostra vita, ma non toccate la nostra. - MariaRu36100125 : @SaraRRSnow Spero per G??che decida di passare oltre, alla soglia dei 40 e bene che provveda a farsi una vita propri… - bubblekkam : RT @darveyfeels_: comunque io spero davvero che qualcuno con un po’ di cervello decida di chiudere Grey’s Anatomy e annunciare la ventesima… - Kamishiro_18 : @pierstech Come ho già detto, il mio “lavoro online” non influisce sulla politica estera (salvo non si decida di fa… -