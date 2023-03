(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ora non resta soltanto che attendere la pubblicazione del testo definitivo dell'sulla Gazzetta Ufficiale, così che poi il testo possa entrare in vigore, e presto l'ansia da ricarica sarà un ...

Ora non resta soltanto che attendere la pubblicazione del testo definitivo dell'sulla Gazzetta Ufficiale, così che poi il testo possa entrare in vigore, e presto l'ansia da ricarica sarà un ...... innanzitutto, la Commissione 'riconosce ela decisione del Parlamento europeo e del ...delle zero emissioni che ha bisogno di altri strumenti per essere raggiunto come ha già fatto con l'... Assarmatoriche sono accolte le sue istanze principali nell'accordo di compromesso ...una maggiore coerenza tra gli obblighi previsti nella FuelEU Maritime e quelli dal Regolamento, ...

L'UE conferma AFIR: colonnine ogni 60 km e interoperabilità Tom's Hardware Italia

AFIR – Alternative Fuels Infrastructure Regulation, è la normativa che, all’interno del programma europeo “Fit for 55” si occupa di regolamentare lo sviluppo e la diffusione di nuove infrastrutture di ...