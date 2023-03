Lucio Presta querela Heather Parisi: "Mi vedrò costretto a pubblicare il bonifico" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non è rimasto a lungo in silenzio Lucio Presta dopo il tweet con cui Heather Parisi ha pubblicato la sua versione dei fatti su quanto accaduto... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non è rimasto a lungo in silenziodopo il tweet con cuiha pubblicato la sua versione dei fatti su quanto accaduto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Archiviata l’indagine per false fatture e finanziamento illecito per il cachet di «Firenze secondo me». L’ex premie… - annatomasi1 : RT @fanpage: L'agente e produttore televisivo annuncia un’altra querela a Heather Parisi. E Twitter sospende l’account della showgirl https… - fanpage : L'agente e produttore televisivo annuncia un’altra querela a Heather Parisi. E Twitter sospende l’account della sho… - croci_eduardo : @Iamdavide1 In più e da Venerdì che tutte le testate parlano di lei, prima con il fatto del GFVIP, poi con Barbara… - Ilaria89152674 : @1vs100tw Che e'successo con lucio presta? -