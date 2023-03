Luciano Scarpa: età, moglie, figli e biografia dell’attore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Luciano Scarpa è nato a Caserta il 23 dicembre 1970 e ha 52 anni di età. È un attore italiano. Luciano Scarpa: età, moglie e figli Sua moglie è Eleonora Russo, anche lei attrice. Dal loro matrimonio è nata una figlia, Valeria Scarpa. biografia Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Luciano Scarpa ha recitato soprattutto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)è nato a Caserta il 23 dicembre 1970 e ha 52 anni di età. È un attore italiano.: età,Suaè Eleonora Russo, anche lei attrice. Dal loro matrimonio è nata unaa, ValeriaDiplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico,ha recitato soprattutto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Luciano Scarpa è un volto noto al pubblico italiano per le sue interpretazioni in varie serie televisive di success… - surfasport : ???? SPALLETTI “DICEVANO CHE SAREMMO CALATI..” ?? Dopo la vittoria per 0 a 4 contro il #Torino, Luciano #Spalletti si… -