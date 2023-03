Lucas Leiva: «Se non avessi saputo del mio problema sarei potuto morire in campo» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Lucas Leiva, costretto al ritiro da un problema cardiaco: « La salute viene prima di tutto e sono felice di stare vicino alla famiglia e agli amici» Lucas Leiva, ex centrocampista della Lazio recentemente ritiratosi per un problema al cuore, è stato intervistato da Il Messaggero. BRUTTA SORPRESA – «Ho avuto questa sorpresa, non potrò più giocare, ma almeno di salute sto bene. Avevo la missione di aiutare la mia squadra del cuore, il Gremio, a tornare nel Brasileirao e ci sono riuscito. Quest’anno volevo dare il massimo perché abbiamo un gruppo forte, ma non potrò». problema AL CUORE – «Provo a vedere il lato positivo perché poteva andare peggio. Se non avessi saputo del problema ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di, costretto al ritiro da uncardiaco: « La salute viene prima di tutto e sono felice di stare vicino alla famiglia e agli amici», ex centrocampista della Lazio recentemente ritiratosi per unal cuore, è stato intervistato da Il Messaggero. BRUTTA SORPRESA – «Ho avuto questa sorpresa, non potrò più giocare, ma almeno di salute sto bene. Avevo la missione di aiutare la mia squadra del cuore, il Gremio, a tornare nel Brasileirao e ci sono riuscito. Quest’anno volevo dare il massimo perché abbiamo un gruppo forte, ma non potrò».AL CUORE – «Provo a vedere il lato positivo perché poteva andare peggio. Se nondel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Lucas Leiva: «Se non avessi saputo del mio problema sarei potuto morire in campo» - IoNascoQui : Lazio, senti Lucas Leiva - infoitsport : Lazio, Lucas Leiva: “Nel 2020 avremmo vinto lo scudetto” - CalcioPillole : #Lazio, Lucas #Leiva: 'Nel 2020 avremmo vinto lo scudetto' #SerieA #news #cip - Solo_La_Lazio : ?? Lucas #Leiva si racconta ?? ?? E non dimentica la #Lazio ?? “Marcos Antonio ha grande potenziale…” -