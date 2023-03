Luca Jurman attacca i professori di canto di Amici: Zerbi e Cuccarini nel mirino (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un nuovo capitolo si apre all’interno del programma televisivo Amici di Maria De Filippi, con l’ex insegnante Luca Jurman che punta il dito contro due attuali professori di canto. Jurman, che ha insegnato nelle prime edizioni del programma e spesso si trova al centro di polemiche riguardo ad Amici, ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, sollevando nuove controversie. Stavolta, Jurman prende di mira Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, accusandoli di non avere le competenze per ricoprire il ruolo di docenti di canto. Nonostante sia stato amico di entrambi, Jurman critica la loro presenza nel cast di Amici, soprattutto dopo la recente polemica sul playback da parte degli ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un nuovo capitolo si apre all’interno del programma televisivodi Maria De Filippi, con l’ex insegnanteche punta il dito contro due attualidi, che ha insegnato nelle prime edizioni del programma e spesso si trova al centro di polemiche riguardo ad, ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, sollevando nuove controversie. Stavolta,prende di mira Rudye Lorella, accusandoli di non avere le competenze per ricoprire il ruolo di docenti di. Nonostante sia stato amico di entrambi,critica la loro presenza nel cast di, soprattutto dopo la recente polemica sul playback da parte degli ...

