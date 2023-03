(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ho tanti ricordi di Luca, già il fatto di essere qui vuol dire che ho un bel ricordo non solo per averci giocato insieme alla Samp, alla Juve e in Nazionale, ma anche per il fatto di aver conosciuto una persona solare: così lo è stato fin da quando l’ho conosciuto nel 1989”. Queste le parole di Attilio, ex centrocampista della Sampdoria ed attualmente nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini, a margine dell’evento “Gianluca Forever, ben oltre il 90?” in corso di svolgimento a Milano. “Luca è sempre stato un leader: la prima cosa che mi disse quando arrivai a Genova fu ‘Attilio il bomber sono io, sappi che la palla va passata al bomber se vogliamo vincere’: questo già fa capire quanto Luca fosse un leader vero insieme a Mancini. È lì che è nata la Sampdoria vincente attraverso iche loro sono stati bravi a trasmettere. ...

Presente a Milano per onorare la memoria di Gianluca, scomparso qualche settimana fa a causa di un tumore, l'ex compagno di squadra Attilio, oggi membro dello staff di Mancini nella Nazionale italiana, ha parlato ai media presenti

Lombardo su Vialli: "Ci ha trasmesso valori calcistici e umani" SPORTFACE.IT

