Logistica: ne esiste una sola tipologia? Vademecum per gli ecommerce (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono tantissimi gli ecommerce che, soprattutto nell’ultimo periodo in cui l’online è letteralmente esploso, hanno dovuto fare i conti con la Logistica e tutto ciò che attiene a questo complesso processo. Benché quindi di Logistica e di servizio logistico se ne parli molto, sul tema vi è ancora molta confusione e si crede che, con questi termini, si faccia riferimento esclusivamente all’operazione che consiste nello spostamento delle merci, per esempio dal magazzino all’abitazione del cliente. Affinché un prodotto possa essere consegnato al cliente finale, però, non dev’essere solo spostato; il processo logistico è molto più complesso di così. Per essere ancor più precisi, quando si parla di Logistica, in realtà, si commette un errore ovvero quello di non differenziarla adeguatamente ma di ricondurre tutte le sue ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono tantissimi gliche, soprattutto nell’ultimo periodo in cui l’online è letteralmente esploso, hanno dovuto fare i conti con lae tutto ciò che attiene a questo complesso processo. Benché quindi die di servizio logistico se ne parli molto, sul tema vi è ancora molta confusione e si crede che, con questi termini, si faccia riferimento esclusivamente all’operazione che consiste nello spostamento delle merci, per esempio dal magazzino all’abitazione del cliente. Affinché un prodotto possa essere consegnato al cliente finale, però, non dev’essere solo spostato; il processo logistico è molto più complesso di così. Per essere ancor più precisi, quando si parla di, in realtà, si commette un errore ovvero quello di non differenziarla adeguatamente ma di ricondurre tutte le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 95Indeciso : RT @luddynski: @disinforrnatico @Adenesina22 Era per dire che che il giornalista e il burocrate leggono che esiste, quindi la questione è c… - luddynski : @disinforrnatico @Adenesina22 Era per dire che che il giornalista e il burocrate leggono che esiste, quindi la ques… - matteoplatone : @annalisamari1 @AndreaRoventini @FurioGarbagnati qui avevo fatto un riepilogo ragionato ed era a settembre… - gjscco : RT @Mella12597571: @Pezzadazienda @Nixnives1 Premesso che non mi pare che i giapponesi abbiano fatto ponti a cavalcioni di una faglia, qu… - Mella12597571 : @Pezzadazienda @Nixnives1 Premesso che non mi pare che i giapponesi abbiano fatto ponti a cavalcioni di una faglia… -

Uno snodo per le rinnovabili. Il modello Piombino per l'Italia raccontato da Villa I giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale dovranno essere sfruttati e la piattaforma logistica che l'Italia sta approntando a Piombino e Ravenna potrebbe essere il vettore nuovo per ...a sud esiste ... Maxi polo logistico a Pernate: il caso arriva in Parlamento ... oggi in Italia non esiste niente di simile. Oltre al tema ambientale, dobbiamo anche tener conto ... "La vocazione logistica del territorio - ha sottolineato Rossi - non può e non deve coincidere con ... Rete logistica nell'area di Maddaloni - Marcianise: confronto al Traspo Day ...- ci riferiamo a una visione d'insieme di come si spostano le merci che in Italia non esiste. ... che, nell'ottica di una visione d'insieme per la piattaforma della logistica del Mediterraneo ha detto: '... I giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale dovranno essere sfruttati e la piattaformache l'Italia sta approntando a Piombino e Ravenna potrebbe essere il vettore nuovo per ...a sud...... oggi in Italia nonniente di simile. Oltre al tema ambientale, dobbiamo anche tener conto ... "La vocazionedel territorio - ha sottolineato Rossi - non può e non deve coincidere con ......- ci riferiamo a una visione d'insieme di come si spostano le merci che in Italia non. ... che, nell'ottica di una visione d'insieme per la piattaforma delladel Mediterraneo ha detto: '... Logistica: ne esiste una sola tipologia Vademecum per gli ecommerce Il Corriere della Città