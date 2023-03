Lo strano caso della morte di Edgar Allan Poe | gli Usa riaprono il mistero sulla base di nuovi indizi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Uno dei misteri più inquietanti diAlla Poe riguarda la storiasua stessa, ora indagata in un nuovo libro che lascia aperte molte domande. I brogli elettorali hanno ucciso lo scrittore statunitensePoe? Il 7 ottobre 1849 Poe morì in un ospedale di Baltimora dopo che uno sconosciuto lo aveva trovato “in grande difficoltà” qualche giorno prima fuori da un seggio elettorale durante le elezioni. Il quarantenne autore di “I delittiRue Morgue” e “La cadutacasa degli Usher” era scomparso da quasi una settimana. I suoi sintomi sul letto di– febbre e deliri – erano così vaghi da aver generato decine di teorie, tra cui avvelenamento, alcolismo, rabbia, sifilide, suicidio e omicidio. Ora negli Usa, come racconta ...

Lo strano caso della morte di Edgar Allan Poe. L'America riapre il mistero la Repubblica

