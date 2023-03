'Lo scrigno di Jaja', cofanetto di speranza dall'Ass. Jole Santelli ai pazienti oncologici in Calabria (Di mercoledì 29 marzo 2023) Cosenza, 29 mar (Adnkronos) - Un "cofanetto ricco di speranza" donato alle strutture ospedaliere di Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Cosenza per "contribuire, in piccola parte, a migliorare la vita quotidiana dei pazienti oncologici". E' l'ultima iniziativa dell'Associazione 'Jole Santelli', che domani (30 marzo) distribuisce 'Lo scrigno di Jaja' a circa 2000 pazienti oncologici in un progetto pilota che coinvolge diverse strutture in provincia di Cosenza. "Non esiste un piano alimentare buono per ogni paziente oncologico, ma è certo che un grande aiuto può derivare da piccoli accorgimenti nutrizionali. 'Lo scrigno di Jaja' contiene prodotti alimentari speciali, autentiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Cosenza, 29 mar (Adnkronos) - Un "ricco di" donato alle strutture ospedaliere di Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Cosenza per "contribuire, in piccola parte, a migliorare la vita quotidiana dei". E' l'ultima iniziativa dell'Associazione '', che domani (30 marzo) distribuisce 'Lodi' a circa 2000in un progetto pilota che coinvolge diverse strutture in provincia di Cosenza. "Non esiste un piano alimentare buono per ogni paziente oncologico, ma è certo che un grande aiuto può derivare da piccoli accorgimenti nutrizionali. 'Lodi' contiene prodotti alimentari speciali, autentiche ...

