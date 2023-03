“Lo ha detto davvero?”. Tutti contro Micol, sul tavolo del GF Vip cala il gelo: la frase choc su Tavassi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno fatto sognare i fan del GF Vip 7. I due sono entrati nel corso del reality show e il fratello di Guendalina ha fatto di tutto per conquistare la sorella di Clizia Incorvaia, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A differenza della altre coppie come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria o Oriana Marzoli, prima con Antonino Spinalbese e poi con Daniele Dal Moro, i due sono sempre stati molto tranquilli e poco avvezzi e liti. Gli Incorvassi, così sono stati soprannominati dai loro fan, hanno vissuto questi mesi al GF Vip 7 in tranquillità e solo nelle ultime ore sono stati protagonisti di una lite all’interno del van. Una lite scatenata dopo un gioco in cui i due si sono fatti reciprocamente della domande sulla loro vita privata. “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) EdoardoIncorvaia hanno fatto sognare i fan del GF Vip 7. I due sono entrati nel corso del reality show e il fratello di Guendalina ha fatto di tutto per conquistare la sorella di Clizia Incorvaia, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A differenza della altre coppie come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria o Oriana Marzoli, prima con Antonino Spinalbese e poi con Daniele Dal Moro, i due sono sempre stati molto tranquilli e poco avvezzi e liti. Gli Incorvassi, così sono stati soprannominati dai loro fan, hanno vissuto questi mesi al GF Vip 7 in tranquillità e solo nelle ultime ore sono stati protagonisti di una lite all’interno del van. Una lite scatenata dopo un gioco in cui i due si sono fatti reciprocamente della domande sulla loro vita privata. “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai ...

