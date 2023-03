LIVE ZAKSA-Perugia 1-1 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | Giannelli e compagni costretti ad inseguire nel terzo parziale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MODENA-ROESELARE DALLE 20.30 14-10 Primo tempo sui quattro metri di Pashytskyy. 13-10 Apertura spettacolare di, Herrera continua a macinare punti anche da seconda linea. 13-9 Finisce qui la serie al servizio di Kaczmarek. 13-8 Semeniuk in campo al posto di Leon. 13-8 Plotnytskyi non trova le mani del muro, rottura prolungata per. 12-8 Ace di Kaczmare, Anastasi chiama time-out. 11-8 Leon continua a litigare con il servizio. 10-8 CLAMOROSO! Difesa di piede die attacco di seconda intenzione di Russo, questi punti danno morale! 10-7 L’ultimo a toccare la palla è stato Leon, punto per i polacchi. 9-8 Challenge in corso per una palla a filo rete, il punto inizialmente è stato assegnato ...