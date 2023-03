LIVE ZAKSA-Perugia 0-0 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | inizia la semifinale nella bolgia polacca!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MODENA-ROESELARE DALLE 20.30 11-6 Primo tempo di Smith. 10-6 Mani-out di Plotnytskyi, ma bisogna assolutamente migliorare la ricezione. 10-5 Muro ad uno di Smith su Rychlicki. 9-5 Mani-out di Slikwa da posto quattro. 8-5 Bagher d’alzata meravigliosa di Giannelli, poi Plotnytskyi trova le mani del muro di Smith. 8-4 Ricezione perfetta di Sliwka e primo tempo dietro di Pashitskyy. 7-4 Russo approfitta di un rigore sotto rete. 7-3 Muro di Janusz su Leon, Giannelli sempre costretto a giocare con palla staccata in questi primi scambi. Subito time-out per. 6-3 Pipe di Bednorz, attenzione a non far scappare via i polacchi. 5-3 Si insacca l’attacco di Bednorz. 4-3 Diagonale profonda di Leon. 4-2 Plotnytsktyi pesta la linea dei tre metri. 3-2 ...