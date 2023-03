LIVE Sonego-Cerundolo, 6-3, 3-6, 1-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’italiano rimane in scia all’avversario (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV (1° MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-RYBAKINA (2° MATCH DALLE 18.00, NON PRIMA DELLE 20.00) Il programma del match – Il tabellone di Lorenzo Sonego – Il ranking di Lorenzo Sonego 0-15 Risposta di Sonego che atterra negli ultimi centimetri di campo. 2-1 Gioco Sonego: ribalta un game fondamentale l’italiano e rimane in scia. Ad-40 Uno-due giocato alla perfezione dal piemontese. 40-40 Superlativa difesa da parte di Cerundolo, il quale trova un grande angolo. Ad-40 Ottimo dritto in avanzamento da parte dell’italiano, che non si scompone dopo il tocco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV (1° MATCH DALLE 17.00) LADI TREVISAN-RYBAKINA (2° MATCH DALLE 18.00, NON PRIMA DELLE 20.00) Il programma del match – Il tabellone di Lorenzo– Il ranking di Lorenzo0-15 Risposta diche atterra negli ultimi centimetri di campo. 2-1 Gioco: ribalta un game fondamentalein. Ad-40 Uno-due giocato alla perfezione dal piemontese. 40-40 Superlativa difesa da parte di, il quale trova un grande angolo. Ad-40 Ottimo dritto in avanzamento da parte del, che non si scompone dopo il tocco ...

