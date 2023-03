LIVE – Sinner-Ruusuvuori | quarti di finale Masters 1000 Miami 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idideldi(cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dal quarto turno contro il russo Andrey Rublev, spazzato via agilmente in due set. Adesso un incontro abbordabile contro il finlandese, che agli ottavi diha battuto in rimonta lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, che la scorsa settimana è arrivato fino al penultimo atto in quel di Indian Wells, possiede tutte le carte in regola per avanzare al penultimo atto anche in quest’occasione. Il bilancio degli scontri diretti, infatti, recita un inequivocabile 4-0 in favore di. Ben tre successi ...

MIAMI (USA) - Obiettivo quarti di finale raggiunto per Jannikal Masters 1000 di Miami , che continua ad alzare l'asticella superando un avversario di grande livello come il russo Andrej Rublev, numero 7 del mondo e sesto favorito del seeding.

Jannik Sinner continua a volare nel Miami Open presented by Itaù: il tennista altoatesino ha superato in scioltezza 6-2 6-4 Andrey Rublev, conquistando per la terza volta consecutiva i quarti di final ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-RYBAKINA (2° MATCH DALLE 18.00, NON PRIMA DELLE 20.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-CERUNDOLO (5° MATCH DALLE 17.00, NON PRIMA DELL’1 ...