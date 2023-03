LIVE Sinner-Ruusuvuori 0-0, ATP Miami 2023 in DIRETTA: si comincia con il finlandese in battuta (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Si apre bene il campo di rovescio Sinner, poi sbaglia un comodo diritto. 15-0 Ace di Ruusuvuori. 21.10 INIZIA LA PARTITA. Ruusuvuori in battuta. 21.08 I giocatori si stanno riscaldando. 21.06 C’è un po’ di vento, il cielo è sempre più plumbeo. 21.05 Sinner vince il sorteggio e, come ieri con Rublev, decide di rispondere nel primo game. 21.04 Ed ecco Jannik Sinner con pantaloncini verdi e la consueta maglietta granata. 21.03 Ruusuvuori è il primo a scendere in campo. 21.03 Fa molto caldo, 21° gradi. 21.00 Oggi per Sinner si prospetta un vero e proprio esame di maturità. Sappiamo che dà il meglio di sé nelle sfide di lusso e contro giocatori di rango (come con Rublev agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Si apre bene il campo di rovescio, poi sbaglia un comodo diritto. 15-0 Ace di. 21.10 INIZIA LA PARTITA.in. 21.08 I giocatori si stanno riscaldando. 21.06 C’è un po’ di vento, il cielo è sempre più plumbeo. 21.05vince il sorteggio e, come ieri con Rublev, decide di rispondere nel primo game. 21.04 Ed ecco Jannikcon pantaloncini verdi e la consueta maglietta granata. 21.03è il primo a scendere in campo. 21.03 Fa molto caldo, 21° gradi. 21.00 Oggi persi prospetta un vero e proprio esame di maturità. Sappiamo che dà il meglio di sé nelle sfide di lusso e contro giocatori di rango (come con Rublev agli ...

