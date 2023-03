LIVE Barcellona-Roma 3-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo della partita

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?LA RIPRESA! 19.49 Cambio nella: Giada Greggi sostituisce la deludente Losada. 19.48 Rientrano le squadre in campo. 19.40 Prima frazione senza storia: dominio totale delle blaugrana che hanno, con molta probabilità, chiuso i discorsi per la qualificazione alle semifinali. Una doppietta di Rolfo e la splendida conclusione di Leòn sono le reti del momentaneo 3-0 per unmolto più efficace rispetto al match d’andata, dove hanno decisamente sprecato troppe occasioni. Laha tentato di eseguire la stessa strategia adottata all’Olimpico, provando a giocare molto basso, senza però ottenere gli effetti desiderati: a tra poco per il. 45’+3 FINISCE IL PRIMO ...